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Сегодня, 12:34

Джейк Пол: «Бой с Перри станет ярким примером того, что бокс — это целая наука»

Сергей Разин
корреспондент
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Боксер Джейк Пол (9-1) рассказал, как именно он будет драться с действующим бойцом Bare Knuckle Fighting Championship Майком Перри (0-1).

«Наш поединок станет ярким примером того, что бокс — это не просто спорт, а целая наука. Возможно, в начале он пропустит несколько сильных ударов, может быть, будет действовать непредсказуемо и агрессивно. Но по ходу боя я буду постепенно доминировать над ним, используя свою работу ног, джеб и корпус. Ему предстоит столкнуться с трудностями, которых он не испытывал ни в BKFC, ни в смешанных единоборствах», — сказал Пол MMA Fighting.

Пол и Перри подерутся 20 июля в Далласе, США. Бой пройдет по правилам бокса.

Джейк Пол
Майк Перри
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