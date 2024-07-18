Тим Цзю назвал своих любимых боксеров

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) рассказал, за какими боксерами он следил и вдохновлялся.

«Мои любимые боксеры — это Рой Джонс и Майк Тайсон. Также мне очень нравятся [Фернандо] Варгас и Феликс Тринидад. Еще мне нравится Флойд Мейвезер. Когда я смотрел записи его боев, то восхищался ими, возвращаясь домой из школы.

Кто еще? Если не считать моего отца... Оскар Де Ла Хойя! И, конечно, я не могу не упомянуть Мэнни Пакьяо", — сказал Цзю в интервью Ringide Seat With Taessie.

Цзю следующий бой должен провести в Австралии 22 сентября. Рассматриваются два оппонента — Эриксон Любин (26-2) и Хесус Рамос (21-1). Бой состоится за звание главного претендента на титул IBF в первом среднем весе.