29 июня, 12:10

Бивол, Фьюри, Джошуа и Кроуфорд посетят турнир IBA.PRO 7 в Стамбуле

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Чемпион WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, экс-чемпион WBC, WBA, WBO, IBF в тяжелом весе Тайсон Фьюри, бывший обладатель поясов IBF, WBA, WBO Энтони Джошуа, а также бывший абсолютный чемпион в двух весовых категориях, а ныне чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд станут гостями турнира IBA.PRO 7, который пройдет 2 июля в Стамбуле.

В главном бою турнира IBA.PRO 7 олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев (12-0, КО 8) в 12-раундовом поединке проведет защиты титула IBA.PRO и временного пояса WBA во втором полулегком весе против опытного британца Джеймса Диккенса (35-5, КО 14).

Также почетными гостями вечера станут экс-чемпион WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе Сергей Ковалев, тяжеловес Дерек Чисора, экс-чемпион WBO в тяжелом весе Шэннон Бриггс.

При этом 2 июля в Стамбуле пройдет пресс-конференция Международной боксерской ассоциации IBA, в рамках которой президент организации Умар Кремлев расскажет о глобальных и грандиозных планах в развитии бокса во всем мире.

