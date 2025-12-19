Джейк Пол и Энтони Джошуа проведут поединок в тяжелом весе 20 декабря

Американский боксер и блогер Джейк Пол и британец Энтони Джошуа проведут поединок в тяжелом весе в ночь на 20 декабря. Вечер бокса состоится в «Касея-центре» в Майами (штат Флорида, США). Бой Пол — Джошуа ожидается около 8.00 по московскому времени (советуем следить за событием заранее).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Пол vs Джошуа.

28-летний Пол в профессиональном боксе провел 13 поединков, в которых одержал 12 побед и потерпел 1 поражение.

На счету 36-летнего Джошуа на профессиональном уровне 32 боя, 28 побед и 4 поражения.

В прямом эфире боксерский турнир покажет онлайн-платформа Netflix. Официальной трансляции шоу в России не планируется.

Результат боя Пол — Джошуа будет доступен также в матч-центре сайта «СЭ».

Бокс Профессиональный бокс: Пол — Джошуа