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19 декабря 2025, 20:00

Джейк Пол — Энтони Джошуа: трансляция боя начнется ориентировочно в 8.00 мск 20 декабря

Джейк Пол и Энтони Джошуа проведут поединок в тяжелом весе 20 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джейк Пол.
Фото Reuters

Американский боксер и блогер Джейк Пол и британец Энтони Джошуа проведут поединок в тяжелом весе в ночь на 20 декабря. Вечер бокса состоится в «Касея-центре» в Майами (штат Флорида, США). Бой Пол — Джошуа ожидается около 8.00 по московскому времени (советуем следить за событием заранее).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Пол vs Джошуа.

Джейк Пол&nbsp;&mdash; Энтони Джошуа: онлайн-трансляция боя 20&nbsp;декабря 2025 года.Джейк Пол — Энтони Джошуа: онлайн-трансляция боя

28-летний Пол в профессиональном боксе провел 13 поединков, в которых одержал 12 побед и потерпел 1 поражение.

На счету 36-летнего Джошуа на профессиональном уровне 32 боя, 28 побед и 4 поражения.

В прямом эфире боксерский турнир покажет онлайн-платформа Netflix. Официальной трансляции шоу в России не планируется.

Результат боя Пол — Джошуа будет доступен также в матч-центре сайта «СЭ».

Бокс Профессиональный бокс: Пол — Джошуа
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