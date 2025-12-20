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20 декабря 2025, 00:00

Джейк Пол — Энтони Джошуа: трансляция боя онлайн — около 8.00 мск

Пол и Джошуа проведут боксерский поединок 20 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Боксер-блогер Джейк Пол и бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа проведут бой в ночь на 20 декабря. Вечер бокса пройдет в «Касея-центре» в Майами (штат Флорида, США). Главное событие шоу ожидается около 8.00 мск (советуем следить за событием заранее).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя Пол — Джошуа.

Джейк Пол&nbsp;&mdash; Энтони Джошуа: онлайн-трансляция боя 20&nbsp;декабря 2025 года.Джейк Пол — Энтони Джошуа: онлайн-трансляция боя

В прямом эфире боксерский турнир покажет онлайн-платформа Netflix. Официальной трансляции шоу в России не планируется. Смотреть бой можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Джейк Пол — Энтони Джошуа: трансляция боя 20 декабря 2025 в прямом эфире (видео бесплатно онлайн)

28-летний Пол в профессиональном боксе провел 13 поединков, одержал 12 побед и потерпел одно поражение.

В рекорде 36-летнего Джошуа — 32 боя, у олимпийского чемпиона на профессиональном уровне — 28 побед и четыре поражения.

Джошуа показал на взвешивании 110,4 кг. Пол оказался намного легче соперника — 98,25 кг. Лимит по регламенту — 111,1 кг.

Бокс Профессиональный бокс: Пол — Джошуа

Результат боя Пол — Джошуа будет доступен в текстовом онлайн, ленте новосте и матч-центре бокса на сайте «СЭ».

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Джейк Пол
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