Боксер-блогер Джейк Пол и бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа проведут бой в ночь на 20 декабря. Вечер бокса пройдет в «Касея-центре» в Майами (штат Флорида, США). Главное событие шоу ожидается около 8.00 мск (советуем следить за событием заранее).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя Пол — Джошуа.

В прямом эфире боксерский турнир покажет онлайн-платформа Netflix. Официальной трансляции шоу в России не планируется. Смотреть бой можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Джейк Пол — Энтони Джошуа: трансляция боя 20 декабря 2025 в прямом эфире (видео бесплатно онлайн)

28-летний Пол в профессиональном боксе провел 13 поединков, одержал 12 побед и потерпел одно поражение.

В рекорде 36-летнего Джошуа — 32 боя, у олимпийского чемпиона на профессиональном уровне — 28 побед и четыре поражения.

Джошуа показал на взвешивании 110,4 кг. Пол оказался намного легче соперника — 98,25 кг. Лимит по регламенту — 111,1 кг.

Бокс Профессиональный бокс: Пол — Джошуа

Результат боя Пол — Джошуа будет доступен в текстовом онлайн, ленте новосте и матч-центре бокса на сайте «СЭ».