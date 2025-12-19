Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Джейк Пол — Энтони Джошуа: дата и время начала боя

Джейк Пол и Энтони Джошуа проведут боксерский поединок 20 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Энтони Джошуа.
Фото Getty Images

Американец Джейк Пол и британский боксер Энтони Джошуа проведут поединок в ночь с 19 на 20 декабря. Шоу пройдет в спортивном комплексе «Касея-центр» в Майами (штат Флорида, США).

Главное событие начнется около 8.00 по московскому времени (советуем следить за событием заранее). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Пол — Джошуа.

Джейк Пол&nbsp;&mdash; Энтони Джошуа: онлайн-трансляция боя 20&nbsp;декабря 2025 года.Джейк Пол — Энтони Джошуа: онлайн-трансляция боя

28-летний блогер Пол в профессиональном боксе провел 13 поединков, в которых одержал 12 побед и потерпел 1 поражение. Его рост — 185 см, размах рук — 193 см.

На счету 36-летнего экс-чемпиона мира в тяжелом весе Джошуа на профессиональном уровне 32 боя, 28 побед и 4 поражения. Его рост — 198 см, размах рук — 208 см.

Бокс Профессиональный бокс: Пол — Джошуа

В прямом эфире боксерский турнир покажет платформа Netflix. Прямой трансляции ивента в России не планируется.

Результат боя Пол — Джошуа также отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джейк Пол
Энтони Джошуа
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Олег Романцев: «Дзюбы будет не хватать. Но мне кажется, он еще не сказал последнего слова»
У звездного соперника Большунова обнаружили рак. Недавно у него родился третий ребенок
Карпин сказал, чем недоволен в сборной, и оценил Соболева, Кисляк заявил, из-за кого перестал есть блинчики. Что происходит перед матчем Россия – Нигерия
Популярное видео
Синицина и Кацалапов — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Синицина и Кацалапов — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джошуа и Пол провели финальную битву взглядов

Джейк Пол — Энтони Джошуа: трансляция боя начнется ориентировочно в 8.00 мск 20 декабря
Новости
RSS RSS
Все новости