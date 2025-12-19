Джейк Пол — Энтони Джошуа: дата и время начала боя

Американец Джейк Пол и британский боксер Энтони Джошуа проведут поединок в ночь с 19 на 20 декабря. Шоу пройдет в спортивном комплексе «Касея-центр» в Майами (штат Флорида, США).

Главное событие начнется около 8.00 по московскому времени (советуем следить за событием заранее). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Пол — Джошуа.

28-летний блогер Пол в профессиональном боксе провел 13 поединков, в которых одержал 12 побед и потерпел 1 поражение. Его рост — 185 см, размах рук — 193 см.

На счету 36-летнего экс-чемпиона мира в тяжелом весе Джошуа на профессиональном уровне 32 боя, 28 побед и 4 поражения. Его рост — 198 см, размах рук — 208 см.

Бокс Профессиональный бокс: Пол — Джошуа

В прямом эфире боксерский турнир покажет платформа Netflix. Прямой трансляции ивента в России не планируется.

Результат боя Пол — Джошуа также отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».