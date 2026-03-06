Выставочный бой Тайсона и Мейвезера перенесен с 25 апреля на более поздний срок

Выставочный поединок между легендами бокса Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером-младшим не состоится 25 апреля в Конго.

«Было много разговоров о выставочном бое Тайсона и Мейвезера 25 апреля в Конго, но, по данным источника, знакомого с планами, он точно не состоится в эту дату. Бой перенесут, и, хотя он может пройти в Конго, место еще не определено», — написал спортивный журналист Дэн Рафаэль в соцсети «X».

При этом Мейвезер остается связан контрактными обязательствами по проведению боя с Тайсоном. По данным TMZ Sports, поединок может состояться в мае.

Ранее 49-летний Мейвезер объявил о возобновлении карьеры и планах провести три боя в 2026 году: с Тайсоном, затем с греческим кикбоксером Майком Замбидисом в июне, а 19 сентября — реванш с Мэнни Пакьяо в Лас-Вегасе.

Тайсон, которому 30 июня исполнится 60 лет, в последний раз выходил на ринг в ноябре 2024 года, уступив Джейку Полу.

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