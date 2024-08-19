Монсон: «Конор не может принять поражение от Хабиба, поэтому продолжает троллить его. Ирландец жалок»

Боец ММА и депутат Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» назвал жалким поведение Конора Макгрегора, который продолжает оставлять комментарии в соцсетях в адрес Хабиба Нурмагомедова.

«Важное достижение в карьере Хабиба — победа над Конором Макгрегором. Ирландец очень хороший боец, но не великий. Хабиб сражался с более сильными противниками после Конора, однако бой с ним принес мировую известность. В то время Макгрегор был иконой, мировой звездой. Ирландец так и не оправился от поражения в бою с Хабибом. Для него это был самый сложный бой. После этого противостояния карьера Конора пошла на спад, и его психологический потенциал так и не восстановился. То что он продолжает троллить Хабиба, говорит о его жалком поведении. Он не может принять это поражение, но будет и дальше оставлять язвительные комментарии в соцсетях. Конор —хороший боец, но не хороший человек», — сказал Монсон «СЭ».

На счету 36-летнего Макгрегора 22 победы и шесть поражений в смешанных единоборствах. В последний раз ирландец выходил в октагон в июле 2021 года против американца Дастина Порье. Тогда он потерпел досрочное поражение, получив травму ноги.