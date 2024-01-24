Дмитрий Бивол навал лучшего боксера современности

Чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) считает, что абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) — лучший действующий боксер.

«Кроуфорд хочет подняться на три весовые категории и подраться с Саулем Альваресом? Когда я пришел в боксерский зал, первым правилом было соблюдать весовые категории. Я понятия не имею, чем будет питаться Кроуфорд для набора массы. Но он лучший боксер в мире. Если он думает об этом, если он говорит об этом, значит, это возможно», — приводит слова Бивола BoxingScene.

Кроуфорд победил Эррола Спенса (28-1) техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. На данный момент Кроуфорд занимает первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN, DAZN и The Ring.