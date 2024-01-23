РЕН ТВ покажет первый бой Джонсона после получения российского гражданства

Телеканал РЕН ТВ покажет первый бой боксера Кевина Джонсона в качестве гражданина России.

16 февраля на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Джонсон будет противостоять в октагоне ирландцу Шону Тернеру. В соглавном поединке встретятся бойцы поп-ММА Евгений Ершов и Святослав Коваленко.

Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве, его начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения, два боя завершились вничью. 11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество «Владимирович». Ранее боксер сообщал, что планирует жить в Самаре и работать тренером.