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1 июня, 23:45

Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй: смотреть прямую трансляцию боя

Уайлдер и Чжилэй проведут бой в ночь на 2 июня в Эр-Рияде
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксеры Чжан Чжилэй и Деонтей Уайлдер.
Чжан Чжилэй (слева) и Деонтей Уайлдер.
Фото Reuters

Американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер проведет бой с представителем Китая Чжаном Чжилэем на боксерском турнире в ночь с 1 на 2 июня. Поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Kingdom Arena. Он начнется в 00.00 мск.

Смотреть прямую трансляцию боя Уайлдер — Чжилэй можно будет по подписке в онлайн-кинотеатре Okko. На сайте «СЭ» также пройдет текстовая онлайн-трансляция вечера бокса в Саудовской Аравии.

38-летний Уайлдер по прозвищу Бронзовый бомбардировщик провел в профессиональном боксе 47 боев, в которых одержал 43 победы при трех поражениях и одной ничьей. На счету 41-летнего Чжилэя по прозвищу Большой взрыв — 26 побед, два поражения и одна ничья.

Бокс: новости и статьи, интервью со спортсменами и тренерами, расписание и результаты турниров, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Бокс
Деонтей Уайлдер
Чжан Чжилэй
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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