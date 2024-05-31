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Поединок между Папиным и Монтесом перенесен на август

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Российский боксер Алексей Папин подерется с представителем Мексики Германом Гарсией Монтесом в августе 2024 года на турнире в Ростове-на-Дону.

Изначально бой между тяжеловесами в 10-раундовом формате должен был состояться 12 июня. Однако дата была перенесена из-за сложностей в переговорном процессе между вовлеченными сторонами.

В своей карьере Папин одержал 17 побед и потерпел 1 поражение. 24 мая 36-летний россиянин завоевал пояс WBA Asia в первом тяжелом весе, нокаутировав Айзека Чилембу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

На счету 35-летнего Монтеса 9 побед и 6 поражений.

Бокс
Алексей Папин
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