Девин Хейни подтвердил, что Гарсия связался с ним для организации боя

Чемпион мира в двух весовых категориях 25-летний Девин Хейни (31-0) заявил, что бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (24-1) действительно обратился к его команде для начала переговоров о поединке.

«Я посоветовал своей команде связаться с командой Хейни, чтобы все обсудить и сделать так, чтобы наш бой с Девином состоялся», — написал Гарсия в соцсети X, на что Хейни ответил: «Это факты».

Хейни победил Реджиса Прогрейса (29-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и стал новым чемпионом в первом легком весе по версии WBC. Поединок состоялся 9 декабря в Сан-Франциско, США.

Гарсия победил Оскара Дуарте (25-2) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 2 декабря в Сан-Антонио, США.