Кудряшов оценил шансы на победу Уайлдера в поединке с Паркером

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов рассказал, что думает о предстоящем бое американца Деонтея Уайлдера в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером.

«Я видел Деонтея в США вживую. Честно, обалдел от габаритов. Весь такой тоненький, но такая огромная «рама». Наверное, страшно становится, когда он преследует тебя своей правой рукой. И Паркеру будет страшно. Объективно противопоставить ему нечего. Если я склоняюсь к тому, что Дмитрий Бивол выиграет досрочно у Линдона Артура во второй половине боя, здесь ставлю на первую. Причем Дмитрий победит не одиночным попаданием, а «изнасилованием». Уайлдер же застрелит Паркера», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Бой Уайлдера и Паркера пройдет 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).