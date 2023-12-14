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Девин Хейни: «Джервонта Дэвис — трус, он до смерти меня боится»

Давид Хачатрян
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Чемпион мира в двух весовых категориях Девин Хейни (30-0) бросил вызов регулярному чемпиону WBA в легком весе Джервонту Дэвису (29-0).

«Танк — трус. Он до смерти меня боится. Он всегда говорит, что хочет драться, когда у меня уже назначен бой. Ну, теперь я свободен! Давайте сделаем это», — написал Хейни в соцсети X.

Хейни победил Реджиса Прогрейса (29-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и стал новым чемпионом в первом легком весе по версии WBC. Поединок состоялся 9 декабря в Сан-Франциско, США.

Дэвис победил Райана Гарсию (23-1) техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Позже он был арестован за нарушение условий домашнего ареста.

Бокс
Девин Хейни
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