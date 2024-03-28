Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

28 марта, 14:01

Том Аспиналл объяснил, почему Фьюри побьет Усика

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) считает, что за счет габаритов и скорости чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) побьет чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0).

«Александр Усик — очень сложный соперник. Он очень хорош, но я бы сказал, что Тайсон Фьюри побьет его. За счет своей скорости Тайсон Фьюри сможет не уступать Усику, а ведь он гораздо крупнее. По моему мнению, большой человек всегда побеждает маленького, так что он должен победить», — сказал Аспиналл Nordic Bet.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Том Аспиналл
2
1
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Биография Леонида Слуцкого: выиграл всё в России и уехал покорять Китай
«Вашингтон» Овечкина уступил «Питтсбургу» в принципиальном матче
Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24»
Наказание за грубость, три шайбы в большинстве и лютый Да Коста. Что произошло в матче «Металлург» - «Автомобилист»
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Адвокат предупредил об опасности случайно полученных денег на карту
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Девин Хейни: «Райан Гарсия — алкоголик»

Тренер Магомедова поделился ожиданиями от боя Шарабутдина против Потери
Новости
RSS RSS
Все новости