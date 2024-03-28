Том Аспиналл объяснил, почему Фьюри побьет Усика

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) считает, что за счет габаритов и скорости чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) побьет чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0).

«Александр Усик — очень сложный соперник. Он очень хорош, но я бы сказал, что Тайсон Фьюри побьет его. За счет своей скорости Тайсон Фьюри сможет не уступать Усику, а ведь он гораздо крупнее. По моему мнению, большой человек всегда побеждает маленького, так что он должен победить», — сказал Аспиналл Nordic Bet.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.