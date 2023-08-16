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Сегодня, 09:36

Дэвид Бенавидес дал прогноз на бой Альвареса и Чарло

Давид Хачатрян
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Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0) считает абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2) фаворитом в бою с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1).

«Честно говоря, я думаю, что навыки у обоих одинаковые, — отметил Бенавидес в интервью Fight Hub TV. — Я просто думаю, что Канело весит немного больше, он больше привык к этой весовой категории, привык к ударам. Я не сомневаюсь, что Чарло нанесет несколько сильных ударов по Канело, потому что он отличный боец, не стоит его отметать, но я чувствую, что преимущество на стороне Канело. Он тяжелее, ему удобнее. Это будет отличный бой.

Сколько я еще буду выступать во втором среднем весе? Наверное, еще три боя. Я просто хочу, чтобы эти бои состоялись, я работал всю свою долбаную карьеру, чтобы дойти до этого момента и сразиться за эти пояса. Это уже почти произошло, так что я не могу уйти, пока не получу этот бой [против Альвареса]».

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Сауль Альварес
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