Чисора рассказал, почему бой Усика и Фьюри никогда не состоится

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13) считает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) и чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) должны защищать титулы в бою против обязательных претендентов.

«Бой Усика и Фьюри не состоится никогда. Я не верю в этот бой. Филипп Хргович является обязательным претендентом по версии IBF, он [Усик] получил Даниэля Дюбуа, после чего Хргович станет обязательным претендентом, так что я не думаю, что Усик встретится с Фьюри.

Я просто считаю, что есть много бойцов, которые ждут своих обязательных поединков, я не верю, что мы увидим этот бой когда-либо, потому что Фьюри сейчас проводит этот бой [с Франсисом Нганну]», — отметил Чисора в интервью Seconds Out.

Усик следующий бой должен провести против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа? (19-1) 26 августа в Вроцлаве, Польша.

Фьюри и Франсис Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.