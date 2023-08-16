Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Рейтинг лучших бойцов России Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Игры
Главная
Бокс / ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 07:33

Чисора рассказал, почему бой Усика и Фьюри никогда не состоится

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13) считает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) и чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) должны защищать титулы в бою против обязательных претендентов.

«Бой Усика и Фьюри не состоится никогда. Я не верю в этот бой. Филипп Хргович является обязательным претендентом по версии IBF, он [Усик] получил Даниэля Дюбуа, после чего Хргович станет обязательным претендентом, так что я не думаю, что Усик встретится с Фьюри.

Я просто считаю, что есть много бойцов, которые ждут своих обязательных поединков, я не верю, что мы увидим этот бой когда-либо, потому что Фьюри сейчас проводит этот бой [с Франсисом Нганну]», — отметил Чисора в интервью Seconds Out.

Усик следующий бой должен провести против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа? (19-1) 26 августа в Вроцлаве, Польша.

Фьюри и Франсис Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Александр Усик
Дерек Чисора
0
Читайте также
Фигурист Семененко рассказал, как относится к хейтерам
Осьминог за 133 миллионов евро. Кто такой Кайседо, который станет самым дорогим футболистом в истории АПЛ
В Москву прилетел самолет МЧС РФ с 16 пострадавшими из Махачкалы
МИ-6 подготовила к отправке в Африку украинский диверсионно-карательный отряд
Байдена упрекнули в игнорировании интересов граждан США в угоду Киеву
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Альварес и Чарло провели битву взглядов
Новости
RSS RSS
Все новости