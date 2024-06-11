Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 16:30

Дэвид Бенавидес — Александр Гвоздик: когда пройдет и время начала боя

Боксерский бой Гвоздик — Бенавидес пройдет в Лас-Вегасе
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боксер Дэвид Бенавидес.
Дэвид Бенавидес.
Фото Global Look Press

Поединок соглавного события турнира по боксу в Лас-Вегасе (США) между американцем Дэвидом Бенавидесом и украинцем Александром Гвоздиком состоится в ночь с 15 на 16 июня. Их бой за пояс временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе пройдет в формате 12 раундов на арене «MGM Grand».

Поединок между Гвоздиком и Бенавидесом начнется примерно в 05.00 по московскому времени.

В активе 37-летнего Гвоздика в профессиональном боксе 20 побед (16 нокаутом) и 1 поражение. 30 сентября 2023 года украинец в последний раз выходил на ринг. Тогда Александр нокаутировал бразильца Айзека Родригеса.

У 27-летнего Бенавидеса в боксе 28 побед (24 досрочно) в 28 боях. 25 ноября 2023 года американец провел свой последний поединок. Тогда Давид победил соотечественника Деметриуса Андраде, который отказался от продолжения боя.

Бокс: новости и обзоры боев, интервью тренеров и спортсменов, календарь турниров и статистика боксеров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Бокс
Александр Гвоздик
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Биатлонистку Жюли Симон признали виновной по делу о мошенничестве
Российская теннисистка Элина Аванесян будет выступать за Армению
Бортников сообщил об установке причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Адвокат генерала Попова назвал его отправку на СВО шансом приостановить дело
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фьюри вывели из бара в состоянии алкогольного опьянения

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости