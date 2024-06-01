Британский боксер тяжелого веса Даниель Дюбуа проведет бой с непобежденным хорватом Филипом Хрговичем на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 1 июня. Поединок начнется примерно в 22.00 по московскому времени.

Турнир с боем Дюбуа — Хргович покажет онлайн-кинотеатр Okko. Прямой эфир на этой платформе начнется в 21.00 по московскому времени. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию боксерского турнира с поединками Дюбуа — Хргович, Дмитрий Бивол — Малик Зинад и других противостояний.

На счету 26-летнего Дюбуа в профессиональном боксе — 20 побед и два поражения. У 31-летнего Хрговича — 17 побед в 17 поединках.

Ознакомиться с прогнозами и другой основной информацией о боксерском турнире с боем Дюбуа — Хргович можно по ссылке на материал «СЭ».

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