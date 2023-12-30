Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 18:17

Лебедев — о поединке Бивола и Бетербиева: «Это мечта каждого боксера — объединить пояса»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» новость о том, что Дмитрий Бивол подписал контракт на бой против Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Каждый из ребят хочет этого боя. Это мечта каждого боксера — объединить пояса. Жаль, что ребята будут драться между собой, но так сложилось. Так было и в моей карьере: мы с Муратом Гассиевым оттягивали этот момент как могли. Тем не менее, он был неизбежен. Кому-то суждено будет выиграть, кому-то проиграть. Оба ребята российской школы бокса. Кто быстрее под соперника подстроится, тот и победит. Бетербиев — очень неудобный соперник. Если он первым пристреляется, Биволу будет очень неприятно. Но у Бивола есть козырь — у него хорошие ноги и передняя рука. Бой-загадка, предпочтение никому отдать не могу, шансы 50 на 50», — сказал Лебедев «СЭ».

Ранее сообщалось, что встреча боксеров может пройти в марте 2024 года.

Бетербиев подерется со Каллумом Смитом 13 января 2024-го в Квебеке, Канада. В активе 38-летнего Бетербиева 19 выигранных боев.

Денис Лебедев
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Чемпионат России по прыжкам-2024 пройдет с 19 по 21 января в Москве
Кто из известных футболистов завершил карьеру в 2023 году
Путину доложили об обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Welt рассказал о судьбе Украины после российских ударов
Гладков сообщил об обстреле ВСУ центра Белгорода
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цзю о поединке Бивола против Бетербиева: «Мне очень жалко, что кто-то из них не станет чемпионом»

Лебедев назвал Бивола лучшим боксером 2023 года

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости