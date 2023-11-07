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Сегодня, 11:27

Претендент на звание чемпиона в супертяжелом весе Джаред Андерсон арестован в США

Давид Хачатрян
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Претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе 23-летний Джаред Андерсон (16-0) был арестован в понедельник утром в Орегоне, США, по обвинению в ненадлежащем обращении с огнестрельным оружием в автомобиле в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Андерсон провел в тюрьме чуть более восьми часов и был освобожден, сообщает ESPN.

Андерсон занимает 15 место в рейтинге супертяжеловесов на BoxRec и шестое место в рейтинге ESPN. В прошлом бою он одолел Андрея Руденко (36-7) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 26 августа в Талсе, США.

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