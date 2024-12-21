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Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: что стоит на кону в бою-реванше — титулы и деньги

Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой-реванш в ночь с 21 на 22 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри сразятся на боксерском вечере в Саудовской Аравии в ночь на воскресенье, 22 декабря 2024 года
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри сойдутся в главном событии боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ночь на воскресенье, 22 декабря.

Усик и Фьюри проведут реванш. Первый поединок между непобедимыми ранее боксерами состоялся в столице Саудовской Аравии весной — в ночь с 18 на 19 мая. Тогда Фьюри выставил пояс WBC, а Усик — WBA-Super, WBO, IBO, IBF, The Ring. Александр взял верх раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Летом украинец оставил без защиты пояс IBF.

Теперь Усик и Фьюри сразятся за чемпионские титулы по версиям WBA-Super, WBC, WBO, IBO, The Ring.

Официально суммы гонораров Усика и Фьюри не называются. По данным The Sportster, общий призовой фонд составит около 190 миллионов долларов. Усик гарантированно получит около 114 миллионов долларов, а Фьюри заработает около 76 миллионов. Эти суммы — до вычета налогов и без процента от продаж платных трансляций боев.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Усику — 37 лет, он провел 22 поединка на профессиональном уровне одержал 22 победы (включая 14 побед нокаутом).

Фьюри — 36 лет, он провел 36 поединков на профессиональном уровне, одержал 34 победы (включая 24 победы нокаутом) и потерпел одно поражение, еще один бой завершился вничью.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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