Фьюри оказался тяжелее Махмудова перед поединком в Лондоне

Российский боксер Арсланбек Махмудов и британец Тайсон Фьюри прошли церемонию взвешивания перед поединком в супертяжелом весе на турнире в Лондоне.

Махмудов показал на весах 120,2 кг, его соперник оказался тяжелее — 121,5 кг.

Боксерский вечер на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне пройдет в ночь с 11 на 12 апреля.

На счету 36-летнего Махмудова в профессиональном боксе 21 победа при двух поражениях. У 37-летнего Фьюри 34 победы, два поражения и одна ничья. Он бывший чемпион мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBF.

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