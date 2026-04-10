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Махмудов — Фьюри: когда бой, дата и время начала, где смотреть

Арсланбек Махмудов и Тайсон Фьюри встретятся на турнире в Лондоне
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Поединок в супертяжелом весе россиянина Арсланбека Махмудова и англичанина Тайсона Фьюри состоится в ночь на воскресенье, 12 апреля. Боксерский вечер пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия), начало главного боя — после 1.00 по московскому времени.

Арсланбек Махмудов и&nbsp;Тайсон Фьюри.Арсланбек Махмудов — Тайсон Фьюри: онлайн-трансляция боя

В прямом эфире трансляцию поединка покажет онлайн-сервис Netflix (официально не работает в РФ с 2022 года). «СЭ» проведет текстовую трансляцию боя. Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре на нашем сайте.

На счету 37-летнего британского боксера профессиональный рекорд — 34 победы, два поражения и одна ничья. В предыдщем бою он проиграл украинцу Александру Усику единогласным судейским решением.

36-летний россиянин в профессиональном боксе провел 23 боя (21 победа и два поражения). В предудщем поединке Арсланбек победил британца Дэвида Аллена единогласным решением судей.

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Арсланбек Махмудов
Тайсон Фьюри
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