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Тимоти Брэдли: «Ломаченко не в первый раз уклоняется от боя»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) высказался по поводу того, что чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3) отказался драться с чемпионом по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (30-0).

«Некоторые люди говорят, что Ломаченко не избегает боя. Возможно, это и так, но я считаю, что причина глубже.

Я наблюдал за его поведением и могу сказать, что это уже не первый случай. Это происходит уже во второй раз. Шакур [Стивенсон] был частью Top Rank и хотел этого поединка. Ломаченко ответил, что не хочет драться прямо сейчас. Поэтому сначала он отказался от боя с Шакуром, а затем и с Дэвисом«, — сказал Брэдли на YouTube-канале Шона Циттеля.

Ранее стало известно, что Ломаченко отказался драться с Дэвисом и планирует взять перерыв до конца года. Боб Арум отметил, что Ломаченко берет паузу из-за ситуации в личной жизни.

Бокс
Тимоти Брэдли
Василий Ломаченко
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