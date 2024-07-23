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Сегодня, 10:31

Гаджиев рассказал, сколько заработал на бое Минеев — Исмаилов

Руслан Минаев
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Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев назвал сумму, которую удалось заработать на бое Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

«Речь идет о сумме в 15 млн, но это все равно неплохо. Дело в том, что присутствовало много известных людей. Ивент получился беспрецедентным по количеству гостей-селебрити. На трибунах были олимпийские чемпионы, бизнесмены, главы регионов. Звать их пришлось как раз в ущерб билетной программе.

Если взять все поступления от спонсоров, в плюс выйти не удалось, но вложенные средства сумели отбить. Могу даже назвать конкретную потраченную нами сумму — 90 млн рублей», — цитирует Гаджиева RT.

Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей по итогам восьмираундового боя по боксу. Бойцы возглавили турнир по боксу, который проходил 20 июля в Москве.

Источник: RT
Бокс
Владимир Минеев
Камил Гаджиев
Магомед Исмаилов
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