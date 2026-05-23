Александр Усик — Рико Верхувена: статистика боксеров перед боем в Гизе

Александр Усик проведет поединок в тяжелом весе против Рико Верхувена в субботу, 23 мая. На кону — пояс WBC. Вечер бокса состоится на арене «Плато Гиза» в Гизе (Египет). Главный бой начнется после 23.30 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен

Статистика Александра Усика

Рекорд Усика — 24-0 (15 из них нокаутом). В профессиональной карьере украинец не потерпел ни одного поражения.

Данные: рост — 191 см, размах рук — 198 см, вес — 105,8 кг, стойка — левша.

Свой последний бой Александр Усик провел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) 19 июля 2025 года. Украинский боксер победил в поединке-реванше британца Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Статистика Рико Верхувена

Рекорд Верхувена в боксе — 1-0. На счету нидерландца в боксе только 1 бой. В кикбоксинге у него 76 поединков, в которых он одержал 66 побед и потерпел 10 поражений.

Данные Рико Верхувена: рост — 196 см, размах рук — 210 см, вес — 117,3 кг, стойка — правша.

Свой единственный бой в ринге Рико Верхувен провел в 2014 году. Тогда он нокаутировал Яноша Финферу во втором раунде.