Колобков — о бое Фьюри и Усика: «Александр выиграет. Он на голову сильнее»

Олимпийский чемпион по фехтованию, бывший министр спорта России Павел Колобков в интервью «СЭ» прокомментировал бой-реванш британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Я видел Усика на Олимпийских играх и после этого, когда он приезжал в Россию боксировать. Считаю, что он на голову сильнее Фьюри. Он выдающийся спортсмен. Думаю, что Александр выиграет. Качество его боя напоминает мне качество поединка самых лучших фехтовальщиков. Прослеживается мысль, ясно, чего он хочет, и он планомерно гнет свою линию», — сказал Колобков для «СЭ».

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри (34-1-1) и 37-летнего Усика (22-0-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Абустин