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Сегодня, 10:00

Мостовой считает Усика фаворитом в бое-реванше с Фьюри

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Александр Мостовой.
Фото Global Look Press

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Если есть интересные бои, то их стоит смотреть, тем более такой. Тяжело сказать, у кого из них больше шансов на победу, но все же для меня фаворитом является Александр», — сказал Мостовой для «СЭ».

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри (34-1-1) и 37-летнего Усика (22-0-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Денис Сафронов

Александр Мостовой
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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