Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:00

Пименов считает Усика фаворитом боя против Фьюри: «Тайсон выглядит слишком вальяжно»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов в интервью «СЭ» прокомментировал бой-реванш британца Тайсона Фьюри (34-1-1) и украинца Александра Усика (22-0-0).

«Думаю, в этом бою Усик — фаворит. Фьюри выглядит слишком вальяжно, и это может ему помешать. Буду болеть за красивый бокс. Возможно, будет нокаут в исполнении Усика, но и лаки панч от Фьюри тоже ждем», — сказал Пименов для «СЭ».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Абустин

Руслан Пименов
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Россиянам напомнили о трех выходных перед новогодними праздниками
Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию с инсультом
Премьер-министра Киргизии отправили в отставку
Биография Софьи Акатьевой: карьера и жизнь российской фигуристки
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Популярное видео
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тайсон заявил, что будет болеть за Фьюри в бою против Усика

Фьюри обратился к Усику перед реваншем: «Мне нужна трилогия»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости