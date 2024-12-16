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Сегодня, 08:30

Тайсон заявил, что будет болеть за Фьюри в бою против Усика

Алина Савинова
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон ответил, кого будет поддерживать в реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Усик — лучший тяжеловес в мире на данный момент. Но я буду болеть за Фьюри и надеяться, что он победит. Почему? Потому что я его фанат, а его отец дал ему мое имя. Я не брошу его сейчас», — цитирует Тайсона talkSPORT.

Второй бой Усика и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное начало боя — в 01.30 по московскому времени. Усик будет защищать титулы по версии WBA, WBC, WBO, IBO, The Ring.

Первый бой между боксерами прошел 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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