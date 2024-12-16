Фьюри обратился к Усику перед реваншем: «Мне нужна трилогия»

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил в разговоре с украиским спортсменом Александром Усиком, что намерен провести третий бой в их противостоянии.

Разговор между боксерами выложил промоутер из Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на своей странице в соцсетях.

Фьюри: После моей победы 21 декабря будет третий поединок, 100 процентов. Трилогия должна состояться.

Усик: У меня все хорошо. Не бойся, я не оставлю тебя одного.

Фьюри: Да-да, я так боюсь... Мелкий уродец! Я собираюсь отправить его в нокаут, потому что мне нужна трилогия.

Фьюри (34-1-1) и Усик (22-0-0) проведут второй бой очного противостояния в ночь с 21 на 22 декабря (01:30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом поединке, который состоялся в мае, украинский боксер одержал победу раздельным решением судей.