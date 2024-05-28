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Сегодня, 09:14

Тайсону стало плохо во время перелета в Лос-Анджелес

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Майк Тайсон.
Фото Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон почувствовал себя плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес, сообщает The New York Post.

У 57-летнего американца случилось обострение язвы. По информации источника, боксеру оказали медицинскую помощь в ходе полета. Его состояние удалось стабилизировать.

20 июля Тайсон должен провести бой против блогера Джейка Пола. Поединок пройдет на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Бокс
Майк Тайсон
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