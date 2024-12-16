Экс-чемпион мира Маккензи: «Усик слишком умен для Фьюри»

Бывший чемпион мира, британец Дюк Маккензи поделился мнением о реванше между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Усик не упадет на пол, разве что после удара ниже пояса. Я никогда не видел, чтобы кто-то действительно потрясал Александра. И даже когда Фьюри потряс Усика, украинец изобразил, что все в порядке, и Фьюри не стал продолжать атаку. Так что Усик слишком умен для Фьюри», — сказал Маккензи в интервью Seconds Out.

Второй бой Усика и Фьюри пройдет в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное начало боя — в 01.30 по московскому времени. Первый бой состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей.