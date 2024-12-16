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Сегодня, 18:30

Экс-чемпион мира Маккензи: «Усик слишком умен для Фьюри»

Руслан Минаев
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Александр Усик.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион мира, британец Дюк Маккензи поделился мнением о реванше между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Усик не упадет на пол, разве что после удара ниже пояса. Я никогда не видел, чтобы кто-то действительно потрясал Александра. И даже когда Фьюри потряс Усика, украинец изобразил, что все в порядке, и Фьюри не стал продолжать атаку. Так что Усик слишком умен для Фьюри», — сказал Маккензи в интервью Seconds Out.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Второй бой Усика и Фьюри пройдет в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное начало боя — в 01.30 по московскому времени. Первый бой состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. От 50 гривен до 114 миллионов долларов. Сколько заработал Усик за свою карьеру
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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