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Трансляция боя Тайсон Фьюри — Александр Усик 2: смотреть видео

Усик и Фьюри проведут реванш на боксерском вечере серии Riyadh Season 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой реванш 22 декаюря 2024 года
Фото Getty Images

Супертяжеловесы Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой-реванш в рамках боксерского вечера серии Riyadh Season в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ночь с 21 на 22 декабря. Начало главного события турнира — в 1.30 по московскому времени.

Поединок пройдет в формате 12 раундов по три минуты. Усик поставит на кон титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелой весовой категории.

В России официальной трансляции боя-реванша Усика и Фьюри не запланировано. На этой странице появится плеер и ссылки на трансляцию поединка ближе к началу события.

«СЭ» также ведет текстовую онлайн-трансляцию всего турнира и главного боя Усик vs Фьюри 2.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Чемпион WBC Фьюри и чемпион WBA-Super, WBO, IBO, IBF, The Ring Усик впервые сошлись в ринге в Эр-Рияде в ночь с 18 на 19 мая. Александр победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Летом он оставил без защиты пояс IBF.

36-летний британец после первого поражения в профессиональной карьере имеет рекорд 34-1-1. На счету 37-летнего украинца в профессиональном боксе по-прежнему нет поражений — 22-0.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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