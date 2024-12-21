Константин Цзю — о реванше Усик — Фьюри: «Верю, что у Саши будет больше мотивации»

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю поделился мнением о реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Не думаю, что бой завершится досрочно. По моим предположениям, будет дистанция в 12 раундов. Если вмешается бизнес и заработок, то победит Фьюри и будет трилогия. Но я все-таки верю, что у Саши будет больше мотивации», — цитирует Цзю «РБК Спорт».

Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало поединка запланировано в 1.30 по московскому времени. В первом бою 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На церемонии взвешивания, которая состоялась 20 декабря, британец оказался тяжелее украинца почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика.