Кевин Джонсон заявил о готовности поработать во ФСИН

Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон заявил о готовности поработать во ФСИН.

«Да, мне было бы интересно применить навыки, которые я получил. Если поступит предложение о работе во ФСИН, я с радостью готов попробовать», — приводит слова Джонсона ТАСС.

Ранее Джонсон, получивший российское гражданство в январе, прошел курс подготовки во ФСИН.

45-летний россиянин 13 декабря провел бой по боксу против бойца ММА Виталия Минакова. Поединок завершился вничью.