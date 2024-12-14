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Сегодня, 09:44

Кевин Джонсон заявил о готовности поработать во ФСИН

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон заявил о готовности поработать во ФСИН.

«Да, мне было бы интересно применить навыки, которые я получил. Если поступит предложение о работе во ФСИН, я с радостью готов попробовать», — приводит слова Джонсона ТАСС.

Ранее Джонсон, получивший российское гражданство в январе, прошел курс подготовки во ФСИН.

45-летний россиянин 13 декабря провел бой по боксу против бойца ММА Виталия Минакова. Поединок завершился вничью.

Источник: ТАСС
Кевин Джонсон
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