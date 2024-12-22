Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 01:15

Александр Усик — Тайсон Фьюри: началась прямая трансляция боя — смотреть онлайн

Александр Усик и Тайсон Фьюри выходят на ринг на турнире в Эр-Рияде
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images

Александр Усик и Тайсон Фьюри выходят на бой на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Соперники начнут противостояние в ринге ориентировочно в 1.30 22 декабря по московскому времени. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик — Фьюри 2 (с видео в прямом эфире). Официальной трансляции в России не запланировано. Результат боя Усика и Фьюри можно отслеживать также в ленте новостей и нашем матч-центре о боксе.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Первый бой Фьюри и Усик провели 18 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Александр стал абсолютным чемпионом мира после победы раздельным решением.

36-летний британец Тайсон Фьюри по прозвищу Цыганский Король — бывший чемпион мира в тяжелом весе. Его профессиональный рекорд — 34 победы, одна ничья и одно поражение. В мае он утратил пояс WBC.

37-летний Александр Усик — бывший абсолютный чемпион мира. Его рекорд в профессионалах — 22 победы и 0 поражений. Летом он оставил без защиты пояс IBF.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
МВФ объявил Украине три новых условия для продолжения финансирования
Футболист Карапузов женился на балерине Дьячковой
Россия осталась без Лиги чемпионов, матчей сборных придется ждать еще два года. В РФС заговорили о возвращении нашего футбола, но оно получится максимально тяжелым
В Москве задержали подозреваемого в хищении экс-замминистра просвещения РФ
Сотникова подвела итоги чемпионата России-2025
В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек
Популярное видео
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Итаума нокаутировал Маккина в первом раунде в соглавном бою вечера бокса в Эр-Рияде

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости