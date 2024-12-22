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Сегодня, 01:27

Усик вышел на поединок с Фьюри в образе янычара

Сергей Разин
корреспондент
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Украинский боец Александр Усик вышел на реванш против британца Тайсона Фьюри.

Усик появился в образе янычара. На первый бой против Фьюри украинец выходил в одежде с символикой футбольного клуба «Полесье».

Фьюри вышел на бой с Усиком в образе Санта-Клауса.

Реванш Усика и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется примерно в 1.30 по московскому времени. В первом поединке 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: реванш начался — кто победит? Онлайн-трансляция боя

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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