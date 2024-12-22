Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 03:00

Арбитр с искусственным интеллектом присудил Усику победу над Фьюри

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Украинский боксер Александр Усик в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде победил британца Тайсона Фьюри.

В этом поединке впервые в истории бокса был применен искусственный интеллект, который следил за поединком. В результате судья на базе искусственного интеллекта также присудил победу Усику.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей. 37-летний украинец сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

Первый бой между Усиком и Фьюри прошел в мае 2024 года. В поединке победу одержал украинский спортсмен раздельным решением судей.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек
МВФ объявил Украине три новых условия для продолжения финансирования
Владислав Дикиджи впервые выиграл чемпионат России по фигурному катанию
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
В Москве задержали подозреваемого в хищении экс-замминистра просвещения РФ
Усик единогласным решением судей победил Фьюри в реванше
Популярное видео
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хрюнов сравнил бой Усика и Фьюри с абхазской дыней

Дрозд: «Не сказал бы, что Усик выглядел по-настоящему чемпионом»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости