Дрозд: «Не сказал бы, что Усик выглядел по-настоящему чемпионом»

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от боя-реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«Такой, равный бой, сложный он был для судей, очень и очень близкий. Наверное, Усик на один-два раунда наработал больше, чем Фьюри. Но я бы, честно сказать, поставил бы в этом поединке ничью. Потому что я бы не сказал, что Усик выглядел по-настоящему таким чемпионом. Конечно, Фьюри действительно был очень хорошо готов. Он выглядел намного лучше, чем в первом поединке и бой был равным. Поэтому хороший бой, достаточно зрелищный, вторая победа Александра Усика, очень достойно — большое достижение», — сказал Дрозд «СЭ».

Боксерский вечер серии Riyadh Season прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 21 декабря. В главном событии состоялся бой-реванш украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри — Усик одержал победуединогласным решением судей.

Усик сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе.

В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик также одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Абустин