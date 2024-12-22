Дрозд — о трилогии между Усиком и Фьюри: «Она немножко нелогичная, но третий бой могли бы посмотреть с удовольствием»

Бывший профессиональный боксер, экс-чемпион мира по версии WBC (2014-2016) Григорий Дрозд в разговоре с «СЭ» рассказал, стоит ли проводить третий поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«В целом, наверное, да. Трилогия немножко нелогичная уже, конечно, получается. Но, думаю, что третий бой зрители могли бы еще посмотреть с удовольствием. Потому что урона большого друг другу не нанесли боксеры, не было такого явного преимущества, один-два раунда, прямо на тоненького. Будет ли это интересно Усику? Если деньги предложат большие, то почему и нет? Хотя, в целом, он уже показал все, что мог показать с Фьюри, наверное это больше нужно было бы Тайсону. Но когда два проигрыша, то смысл третьего боя пропадает», — сказал Дрозд «СЭ».

Боксерский вечер серии Riyadh Season прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 21 декабря. В главном событии состоялся бой-реванш украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри — Усик одержал победуединогласным решением судей.

Усик сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе.

В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик также одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Абустин