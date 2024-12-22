Тактаров — о выигрыше Усика у Фьюри: «На мой взгляд, решение — это не победа. Когда я выступал, нужны были болевые, нокауты»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от боя-реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«На мой взгляд, решение — это не победа. То есть этого не достаточно. Считаю, что когда я выступал и надо было выиграть болевым, удушающим, нокаутом или любой другой сдачей — это была победа», — сказал Тактаров «СЭ».

Боксерский вечер серии Riyadh Season прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 21 декабря. В главном событии состоялся бой-реванш украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри — Усик одержал победу единогласным решением судей.

Усик сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе.

В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик также одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Абустин