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Боксер Пакьяо заявил о намерении возобновить карьеру в 2025 году

Алина Савинова
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Бывший чемпион мира Мэнни Пакьяо сообщил, что вернется в бокс в 2025 году.

«Я возобновляю карьеру и возвращаюсь в 2025 году. У нас есть ряд предложений, сейчас мы будем обсуждать и выбирать», — приводит ТАСС слова Пакьяо.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев предложил филиппинцу провести бой в Москве в следующем году.

Пакьяо выступал в полусредней весовой категории. Всего за карьеру 46-летний боксер одержал 62 победы, потерпел 8 поражений, еще два боя с его участием завершились вничью. Последний официальный поединок он провел в 2021 году. Тогда Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу.

Источник: ТАСС
Бокс
Мэнни Пакьяо
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