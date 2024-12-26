Боксер Пакьяо заявил о намерении возобновить карьеру в 2025 году

Бывший чемпион мира Мэнни Пакьяо сообщил, что вернется в бокс в 2025 году.

«Я возобновляю карьеру и возвращаюсь в 2025 году. У нас есть ряд предложений, сейчас мы будем обсуждать и выбирать», — приводит ТАСС слова Пакьяо.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев предложил филиппинцу провести бой в Москве в следующем году.

Пакьяо выступал в полусредней весовой категории. Всего за карьеру 46-летний боксер одержал 62 победы, потерпел 8 поражений, еще два боя с его участием завершились вничью. Последний официальный поединок он провел в 2021 году. Тогда Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу.