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Сегодня, 15:30

Поветкин: «Я бы не сменил гражданство, чтобы избежать санкций»

Поветкин рассказал, как относится к выступлениям без флага и гимна России
Давид Хачатрян
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Олимпийский чемпион и экс-обладатель регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин (36-3) рассказал, как относится к выступлениям без флага и гимна России, а также смене гражданства с целью избегания санкций.

«Это такая серьезная тема. Конечно, для меня, когда есть флаг России, когда я выхожу со своим гимном — это супер. Но, опять же, сейчас много ребят готовятся к соревнованиям. Если они выступают без флага и гимна, все равно все знают, кто они. Я думаю, пусть выступают. Почему нет? Все же знают, кто они. И все знают, что они за Россию. Как я отношусь к смене гражданства? Вы знаете, я могу сказать следующее: у каждого свое. Я никого обсуждать не люблю. Я бы не сделал смену гражданства — это точно. А обсуждать кого-то не в моих правилах», — сказал Поветкин Meta MMA.

Поветкин объявил о завершении карьеры после реванша с Диллианом Уайтом (29-3) в 2021 году.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pyUr0h9Sj8I
Александр Поветкин
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