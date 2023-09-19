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Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера современности

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) считает абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0) лучшим действующим боксером на данный момент.

«Лучший боец в боксе на данный момент? На мой взгляд, это должен быть Кроуфорд. Учитывая, кого он побеждал и как он побеждал, я думаю, его резюме говорит само за себя», — сказал Де Ла Хойя FightHype.

Кроуфорд победил Эррола Спенса (28-1) техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Оскар Де Ла Хойя
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