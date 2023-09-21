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Биволу не предлагали провести реванш с Альваресом

Алина Савинова
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Российскому боксеру Дмитрию Биволу не предлагали провести реванш против мексиканца Сауля Альвареса.

«Конкретных предложений провести реванш с Альваресом не поступало», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

Россиянин победил Альвареса единогласным решением судей в мае 2022 года на турнире в Лас-Вегасе.

Всего 32-летний Бивол одержал 21 победу в профессиональной карьере. Он является действующим обладателем титула в полутяжелом весе по версии WBA. На счету 33-летнего Альвареса 59 побед, 2 поражения и 2 ничьих.

Источник: https://tass.ru/sport/18804509
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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