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4 апреля 2025, 15:00

Бивол сравнил Овечкина с Мухаммедом Али, а Гретцки — с Рокки Марчиано

Дмитрий Бивол.
Фото соцсети

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» поделился мнением, на кого из великих боксеров похожи главные звезды мирового хоккея современности.

— Александр где-то рядом с Мухаммедом Али. В профессиональном боксе был такой боец — Рокки Марчиано, у которого 50 побед и 0 поражений. Если говорить о цифрах, то вот у него самый идеальный рекорд. Наверное, Гретцки можно сравнить с ним, — сказал Бивол

— А если говорить о Мухаммеде Али, то это легенда не только за счет качеств в ринге, а вообще из-за характера, духа, преодолений сложностей — терял титулы и завоевывал их вновь, побеждал, когда считался андердогом. Например, никто не ставил на него в поединке с Джо Фрейзером, а Али его победил. В хоккее не знаю, кого можно сравнить по таким характеристикам. По цифрам же получается, что сопоставимы Рокки Марчиано и Гретцки — у обоих идеальные рекорды. Овечкина можно сравнить из действующих боксеров с Мейвезером, так как Флойд близок к Марчиано так же, как Александр к Гретцки.

— Гипотетически могли бы представить Овечкина с его телосложением и габаритами боксером или бойцом ММА? Или он скорее похож на борца?

— Бокс настолько уникален по своим антропометрическим данным: здесь есть разные люди — маленькие, большие, высокие, худые, низкие, широкие. А физические данные Александра, которыми его одарил Бог, конечно, могли бы реализоваться практически в любом качестве — в смешанных единоборствах имею в виду.

Мухаммед Али, Александр Овечкин и&nbsp;Дмитрий Бивол.«Овечкин рядом с Мухаммедом Али». Интервью Бивола о Великой погоне и трилогии с Бетербиевым

Юлия Саутина

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