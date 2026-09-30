С Капризовым и Шестеркиным, но без Овечкина. Forbes опубликовал десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Александр второй год вне топа.

Самые высокооплачиваемые игроки НХЛ по версии Forbes

Лео Карлссон («Анахайм Дакс») — $ 21,2 миллиона Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — $ 20,8 миллиона Каттер Готье («Анахайм Дакс») — $ 19,7 миллиона Коннор Бедард («Чикаго Блэкхокс») — $ 19,5 миллиона Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — $ 19,4 миллиона Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») — $ 19 миллионов Джек Айкел («Вегас Голден Найтс») — $ 18,4 миллиона Адам Фантилли («Коламбус Блю Джекетс») — $ 16,3 миллиона Митчелл Марнер («Вегас Голден Найтс») и Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — по $ 16 миллионов

Forbes обновил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. Перед стартом сезона-2026/27 в него вошли два россиянина: форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов и вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

Кто в топе?

Важно, что рейтинг учитывает не только зарплаты хоккеистов в их командах, но и спонсорские соглашения. С самими окладами тоже все не так просто: считаются они не по сезону, а по календарному году.

Рейтинг внезапно возглавил 21-летний швед Лео Карлссон, проведший в НХЛ только три регулярных чемпионата. Его рекорд результативности составил 78 (33+45) очков в сезоне. Довольно скромно на фоне остальных представителей топа.

Подняться на первую строчку форварду «Анахайма» помогла «Филадельфия», которая летом сделала ему предложение на 18 миллионов долларов в год. «Уткам» пришлось повторять сумму контракта.

Сразу за ним идет один из лучших игроков в истории НХЛ Коннор Макдэвид. Канадец сделал серьезный дисконт своему клубу, заключив соглашение всего на 12,5 миллиона в год, чтобы помочь «Эдмонтону» сохранить больше места под потолком зарплат. Спонсорские контракты нападающего Forbes оценил в 6,5 миллиона — лучший показатель в лиге.

Среди россиян самым высокооплачиваемым стал Кирилл Капризов — пятая позиция. Воспитанник новокузнецкого хоккея в прошлом году подписал рекордное (на тот момент) соглашение с «Миннесотой» (17 миллионов в год). Действовать оно начинает только с сезона-2026/27.

Также в десятку лучших вошел голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, разделивший девятую позицию с канадцем Митчем Марнером, выступающим за «Вегас Голден Найтс». Оба получают в год по 16 миллионов с учетом доходов «вне льда».

Стоит отметить, что Шестеркин — единственный голкипер в этом рейтинге. Его контракт на 12,5 миллиона в год с «Рейнджерс» рассчитан аж до 2033 года, поэтому Игорь, вероятно, еще не раз окажется в числе самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги.

Александр Овечкин. Фото Reuters

Где Ови?

Снова в десятке не оказалось лучшего снайпера в истории НХЛ Александра Овечкина. В последний раз он попадал в подобный рейтинг от Forbes в 2024 году, заняв тогда третью позицию. Доход Овечкина по контракту с «Вашингтоном» оценивался в 11 миллионов, спонсорские соглашения — в 5.

Этот сезон россиянин начинает с довольно скромным окладом (4,25 миллиона). Но предусмотрен и бонус: если Александр проведет хотя бы 10 матчей из 84, то его зарплата возрастет до 9 миллионов.

Коммерческие контракты с того момента вряд ли стали меньше. Однако, вероятно, именно из-за скромного оклада Овечкину и не нашлось места в топ-10.