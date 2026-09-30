Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых игроков НХЛ перед сезоном 2026-27: Капризов и Шестеркин в топ-10

С Капризовым и Шестеркиным, но без Овечкина. Forbes опубликовал десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Максим Клементьев
Кирилл Капризов.
Фото Getty Images
Александр второй год вне топа.

Самые высокооплачиваемые игроки НХЛ по версии Forbes

  1. Лео Карлссон («Анахайм Дакс») — $ 21,2 миллиона
  2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — $ 20,8 миллиона
  3. Каттер Готье («Анахайм Дакс») — $ 19,7 миллиона
  4. Коннор Бедард («Чикаго Блэкхокс») — $ 19,5 миллиона
  5. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — $ 19,4 миллиона
  6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») — $ 19 миллионов
  7. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс») — $ 18,4 миллиона
  8. Адам Фантилли («Коламбус Блю Джекетс») — $ 16,3 миллиона
  9. Митчелл Марнер («Вегас Голден Найтс») и Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — по $ 16 миллионов

Forbes обновил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. Перед стартом сезона-2026/27 в него вошли два россиянина: форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов и вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

Кто в топе?

Важно, что рейтинг учитывает не только зарплаты хоккеистов в их командах, но и спонсорские соглашения. С самими окладами тоже все не так просто: считаются они не по сезону, а по календарному году.

Рейтинг внезапно возглавил 21-летний швед Лео Карлссон, проведший в НХЛ только три регулярных чемпионата. Его рекорд результативности составил 78 (33+45) очков в сезоне. Довольно скромно на фоне остальных представителей топа.

Подняться на первую строчку форварду «Анахайма» помогла «Филадельфия», которая летом сделала ему предложение на 18 миллионов долларов в год. «Уткам» пришлось повторять сумму контракта.

Лео Карлссон.Безумный трансферный сюжет из НХЛ: «Анахайм» сохранил молодого шведа Карлссона за 18 миллионов долларов в год

Сразу за ним идет один из лучших игроков в истории НХЛ Коннор Макдэвид. Канадец сделал серьезный дисконт своему клубу, заключив соглашение всего на 12,5 миллиона в год, чтобы помочь «Эдмонтону» сохранить больше места под потолком зарплат. Спонсорские контракты нападающего Forbes оценил в 6,5 миллиона — лучший показатель в лиге.

Среди россиян самым высокооплачиваемым стал Кирилл Капризов — пятая позиция. Воспитанник новокузнецкого хоккея в прошлом году подписал рекордное (на тот момент) соглашение с «Миннесотой» (17 миллионов в год). Действовать оно начинает только с сезона-2026/27.

Также в десятку лучших вошел голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, разделивший девятую позицию с канадцем Митчем Марнером, выступающим за «Вегас Голден Найтс». Оба получают в год по 16 миллионов с учетом доходов «вне льда».

Стоит отметить, что Шестеркин — единственный голкипер в этом рейтинге. Его контракт на 12,5 миллиона в год с «Рейнджерс» рассчитан аж до 2033 года, поэтому Игорь, вероятно, еще не раз окажется в числе самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги.

Александр Овечкин.
Фото Reuters

Где Ови?

Снова в десятке не оказалось лучшего снайпера в истории НХЛ Александра Овечкина. В последний раз он попадал в подобный рейтинг от Forbes в 2024 году, заняв тогда третью позицию. Доход Овечкина по контракту с «Вашингтоном» оценивался в 11 миллионов, спонсорские соглашения — в 5.

Александр Овечкин, Кирилл Капризов и&nbsp;Евгений Малкин.Все 56 россиян в сезоне НХЛ: Овечкин идет за новым рекордом, Капризов начинает мегаконтракт

Этот сезон россиянин начинает с довольно скромным окладом (4,25 миллиона). Но предусмотрен и бонус: если Александр проведет хотя бы 10 матчей из 84, то его зарплата возрастет до 9 миллионов.

Коммерческие контракты с того момента вряд ли стали меньше. Однако, вероятно, именно из-за скромного оклада Овечкину и не нашлось места в топ-10.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Игорь Шестеркин
Кирилл Капризов
Коннор Макдэвид
НХЛ
Лео Карлссон
Читайте также
Головин больше не против перехода, Жедсон рискует уйти, Барко и Литвинов вышли из лазарета. Что происходит в «Спартаке» во время паузы на матчи сборных
Как Шестеркин, но с нюансом. Лучший вратарь КХЛ забросил шайбу в свои ворота
«Реал» торопит УЕФА с делом Негрейры. Могут ли «Барселону» отстранить от Лиги чемпионов?
Популярное видео
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
Бывший пресс-атташе сборной России Канашенок рассказал, почему Овечкину достался номер 008 на Mercedes
Строум — об ожиданиях от игры в одном звене с Овечкиным: «Он умеет быстро подстраиваться»
Сайт НХЛ включил Овечкина в топ-10 игроков, выбранных на драфте под первым номером за всю историю лиги
Овечкин готов к новому сезону. «Вашингтон» ждет настоящее испытание на старте
Овечкин: «Я полностью здоров и готов к началу сезона»
Тюкавин выразил надежду, что Овечкина обойдут травмы в новом сезоне
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Марченко обошел по зарплате Кучерова и Шестеркина. А в «Торонто» больше него получает только Мэттьюс

Овечкин готов к новому сезону. «Вашингтон» ждет настоящее испытание на старте
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 1 1 0 2
2 Коламбус 1 1 0 2
3 Нью-Джерси 1 1 0 2
4 Рейнджерс 2 1 1 2
5 Каролина 1 0 1 1
6 Филадельфия 2 0 2 1
7 Вашингтон 0 0 0 0
8 Айлендерс 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 2 1 1 3
2 Бостон 1 1 0 2
3 Монреаль 1 1 0 2
4 Торонто 2 1 1 2
5 Оттава 0 0 0 0
6 Детройт 0 0 0 0
7 Баффало 1 0 1 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 1 1 0 2
2 Колорадо 1 1 0 2
3 Миннесота 1 1 0 2
4 Даллас 0 0 0 0
5 Виннипег 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Нэшвилл 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 2 1 1 3
2 Сиэтл 1 1 0 2
3 Вегас 1 1 0 2
4 Сан-Хосе 1 1 0 2
5 Ванкувер 2 1 1 2
6 Анахайм 0 0 0 0
7 Лос-Анджелес 1 0 1 0
8 Калгари 1 0 1 0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
2.10 02:00 Рейнджерс – Тампа-Бэй 5 : 1
2.10 02:00 Нью-Джерси – Филадельфия 3 : 2 ОТ
2.10 02:00 Коламбус – Баффало 6 : 3
2.10 03:00 Нэшвилл – Миннесота 1 : 3
2.10 04:00 Юта – Чикаго 6 : 0
2.10 04:00 Калгари – Сиэтл 1 : 6
2.10 05:00 Сан-Хосе – Флорида 4 : 3 ОТ
2.10 05:00 Ванкувер – Эдмонтон 7 : 9
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости