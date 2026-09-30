С Капризовым и Шестеркиным, но без Овечкина. Forbes опубликовал десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Самые высокооплачиваемые игроки НХЛ по версии Forbes
- Лео Карлссон («Анахайм Дакс») — $ 21,2 миллиона
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — $ 20,8 миллиона
- Каттер Готье («Анахайм Дакс») — $ 19,7 миллиона
- Коннор Бедард («Чикаго Блэкхокс») — $ 19,5 миллиона
- Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — $ 19,4 миллиона
- Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») — $ 19 миллионов
- Джек Айкел («Вегас Голден Найтс») — $ 18,4 миллиона
- Адам Фантилли («Коламбус Блю Джекетс») — $ 16,3 миллиона
- Митчелл Марнер («Вегас Голден Найтс») и Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — по $ 16 миллионов
Forbes обновил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. Перед стартом сезона-2026/27 в него вошли два россиянина: форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов и вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
Кто в топе?
Важно, что рейтинг учитывает не только зарплаты хоккеистов в их командах, но и спонсорские соглашения. С самими окладами тоже все не так просто: считаются они не по сезону, а по календарному году.
Рейтинг внезапно возглавил 21-летний швед Лео Карлссон, проведший в НХЛ только три регулярных чемпионата. Его рекорд результативности составил 78 (33+45) очков в сезоне. Довольно скромно на фоне остальных представителей топа.
Подняться на первую строчку форварду «Анахайма» помогла «Филадельфия», которая летом сделала ему предложение на 18 миллионов долларов в год. «Уткам» пришлось повторять сумму контракта.
Сразу за ним идет один из лучших игроков в истории НХЛ Коннор Макдэвид. Канадец сделал серьезный дисконт своему клубу, заключив соглашение всего на 12,5 миллиона в год, чтобы помочь «Эдмонтону» сохранить больше места под потолком зарплат. Спонсорские контракты нападающего Forbes оценил в 6,5 миллиона — лучший показатель в лиге.
Среди россиян самым высокооплачиваемым стал Кирилл Капризов — пятая позиция. Воспитанник новокузнецкого хоккея в прошлом году подписал рекордное (на тот момент) соглашение с «Миннесотой» (17 миллионов в год). Действовать оно начинает только с сезона-2026/27.
Также в десятку лучших вошел голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, разделивший девятую позицию с канадцем Митчем Марнером, выступающим за «Вегас Голден Найтс». Оба получают в год по 16 миллионов с учетом доходов «вне льда».
Стоит отметить, что Шестеркин — единственный голкипер в этом рейтинге. Его контракт на 12,5 миллиона в год с «Рейнджерс» рассчитан аж до 2033 года, поэтому Игорь, вероятно, еще не раз окажется в числе самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги.
Где Ови?
Снова в десятке не оказалось лучшего снайпера в истории НХЛ Александра Овечкина. В последний раз он попадал в подобный рейтинг от Forbes в 2024 году, заняв тогда третью позицию. Доход Овечкина по контракту с «Вашингтоном» оценивался в 11 миллионов, спонсорские соглашения — в 5.
Этот сезон россиянин начинает с довольно скромным окладом (4,25 миллиона). Но предусмотрен и бонус: если Александр проведет хотя бы 10 матчей из 84, то его зарплата возрастет до 9 миллионов.
Коммерческие контракты с того момента вряд ли стали меньше. Однако, вероятно, именно из-за скромного оклада Овечкину и не нашлось места в топ-10.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|2
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|3
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|4
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|6
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
|2.10
|02:00
|Рейнджерс – Тампа-Бэй
|5 : 1
|2.10
|02:00
|Нью-Джерси – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|2.10
|02:00
|Коламбус – Баффало
|6 : 3
|2.10
|03:00
|Нэшвилл – Миннесота
|1 : 3
|2.10
|04:00
|Юта – Чикаго
|6 : 0
|2.10
|04:00
|Калгари – Сиэтл
|1 : 6
|2.10
|05:00
|Сан-Хосе – Флорида
|4 : 3 ОТ
|2.10
|05:00
|Ванкувер – Эдмонтон
|7 : 9